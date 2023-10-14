بعد وصولها العريش.. "الصحة العالمية" تعلن استعدادها إدخال المساعدات لغزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول طائرة مساعدات طبية موجهة لأهالي غزة، إلى مطار العريش في مصر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، في منشور على منصة X- توتير سابقًا، إن طائرة محملة بإمدادات طبية لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة في غزة هبطت في العريش بمصر، بالقرب من معبر رفح.

وأضاف: "نحن على استعداد لنشر الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر المعبر".

تحذيرات دولية من تدمير القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي

وحذر خبراء أمميون من الأوضاع الحالية في قطاع غزة، والتي تتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي كان يحتاج لمساعدات إنسانية بالفعل قبل الحصار، وذلك وفق تقرير لقناة "إيه بي سي" (ABC) الأمريكية.

وقال خبراء أمميون لقناة إيه بي سي (ABC) الأمريكية، إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي ونقص إمدادات المياه على وشك أن تبدأ في غزة، وقال برنامج الأغذية العالمي إن المنطقة من المتوقع أن ينفد منها الغذاء خلال أسابيع.

وقال خبراء لقناة ABC إن الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل فيما يتعلق بإمدادات الغذاء والمياه لسكان غزة قد تفاقم وتحول إلى أزمة إنسانية بسبب الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل.

وبعد أيام من شن حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل، أعرب خبراء في الحرب وانعدام الأمن الغذائي عن قلقهم من أن يؤدي القتال إلى معاناة واسعة النطاق للمدنيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم.

ومن جهتها، قالت شذى المغربي، المتحدثة باسم مكتب برنامج الأغذية العالمي في نيويورك، لشبكة ABC إنه مع استمرار القتال وبقاء الحدود مغلقة، من المتوقع أن ينفد الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الأساسية من سكان غزة في غضون أسابيع.