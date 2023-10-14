CNN: ضغوط مصرية- أردنية على إسرائيل لمرور المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

قال مسئول أردني بارز لشبكة CNN “سي إن إن” الأمريكية، إن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح، لكن الجانب الفلسطيني "لا يعمل" بسبب الغارات الإسرائيلية عليه، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطا مصرية-أردنية على الاحتلال للسماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة.

ضغوط على إسرائيل لفتح معبر رفح

وأوضح المسئول الأردني للشبكة الأمريكية، أن المسئولين الأردنيين والمصريين يمارسون "ضغوطًا دبلوماسية وسياسية على إسرائيل للسماح بمرور آمن للمساعدات إلى غزة عبر معبر رفح".

وأشارت سي إن إن (CNN) إلى أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس، أغلقت إسرائيل معبريها الحدوديين مع غزة، وفرضت "حصارا كاملا" على القطاع، ومنعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه، ليكون معبر رفح بين غزة ومصر المنفذ الوحيد لإخراج الناس من القطاع وإيصال الإمدادات إليه لكن إسرائيل تغلق الجانب الفلسطيني من المعبر.

مصر تنفى إغلاق معبر رفح

وقالت سي إن إن (CNN) إن وزارة الخارجية في مصر نفت التقارير التي تفيد بإغلاق معبر رفح، قائلة إنه تعرض لأضرار بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على الجانب الفلسطيني.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إدارة بايدن تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بشأن إنشاء ممر إنساني يمكن للمدنيين العبور من خلاله.

كما دعا الجيش الإسرائيلي ليل الخميس سكان شمال غزة إلى إخلاء منازلهم والتحرك جنوبا، حيث حشد 300 ألف جندي احتياطي على الحدود استعدادا لشن توغل بري، فيما قالت الأمم المتحدة إن ذلك سيؤدي إلى نزوح جماعي لـ1.1 مليون شخص، مضيفة أنه سيكون “من المستحيل” القيام بذلك خلال 24 ساعة.

وأدى هجوم يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل 1300 شخص، فيما قتلت إسرائيل أكثر من 1799 شخصًا في غزة ومع اشتداد الهجمات، أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن كارثة إنسانية محتملة.

مصر تتمسك بدعم فلسطين

ونقلت سي إن إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل التخرج العسكري يوم الخميس، حيث قال إن ما يشاع عن عدم سعي مصر لمساعدة جيرانها الفلسطينيين غير صحيح، موضحا “نحن نتأكد من وصول المساعدات، سواء الطبية أو الإنسانية، في هذا الوقت العصيب إلى القطاع”، لكنه حذر من أن قدرة مصر على المساعدة لها حدود.

وقال: "بالطبع نحن نتعاطف ولكن كونوا حذرين، فبينما نتعاطف، يجب علينا دائما أن نستخدم عقولنا من أجل الوصول إلى السلام والأمان بطريقة لا تكلفنا الكثير"، مضيفا أن مصر تستضيف بالفعل 9 ملايين مهاجر.

كما حذرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة من دعوة إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين، ووصفتها بأنها "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي" من شأنه أن يعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني للخطر.