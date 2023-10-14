رئيس شئون الأسرى: إسرائيل "قلقة" من انفجار الأوضاع فى الضفة الغربية

قال رئيس هيئة شئون الأسـرى الفلسطينيين، قدورة فارس، إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، لكنه سيدفع ثمنًا باهظًا تجاه الجرائم التي يرتكبها".

مسيرات ووقفات تضامنية في الضفة والقدس

وأشار "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن "إسرائيل قلقة من أن تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية بشكل كامل، بعد خروج مسيرات ووقفات تضامنية في الضفة الغربية والقدس دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ولفت إلى أن "المحتل الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني برصاص قوات الاحـتلال والمستوطنين على حد سواء".