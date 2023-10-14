رونالدو يردد «بسم الله» قبل تسديد ركلة جزاء فى مباراة البرتغال وسلوفاكيا (فيديو)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تسديده ركلة جزاء منتخب بلاده في مباراة سلوفاكيا في تصفيات يورو 2024.

وكان رونالدو قد سجل هدفين وقاد منتخب البرتغال للفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات يورو 2024.

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رونالدو يتمتم بالبسملة؟!

التقطت عدسات الكاميرات، كريستيانو رونالدو لحظة تسديده لركلة الجزاء وهو يردد كلمات فسرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنه يتمتم بالبسملة ويقول “بسم الله” لكن لم يتبين حقيقة ما قاله تحديدًا.

ويأتي هذا المشهد بعد أن أثار الجدل منذ أشهر قليلة مع فريقه النصر السعودي، حيث قام بالسجود احتفالًا بأحد الأهداف التي سجلها ببطولة الدوري السعودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بعد دقائق قليلة من ظهورها مباشرةً وتسجيل رونالدو ركلة الجزاء.

ويبدو أن رونالدو قد تأثر كثيرًا بالعيش في المملكة العربية السعودية بعد أن انتقل للاستقرار في مدينة الرياض منذ يناير 2023 عقب انتقاله إلى صفوف النصر السعودي في صفقة انتقال حر.

رونالدو يسجل هدفين ويقود البرتغال إلى نهائيات يورو 2024

كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد قاد منتخب بلاده إلى التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بعد إحرازه هدفين في انتصار البرتغال على سلوفاكيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة السابعة دور المجموعات في التصفيات.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "دراجاو" معقل نادي بورتو البرتغالي، تكريم رونالدو قبل بداية اللقاء بعدما وصل إلى 200 مباراة دولية كأول لاعب يصل لهذا الكم من المباريات في تاريخ كرة القدم.

وارتفع رصيد منتخب البرتغال إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة من 7 مباريات قبل 3 مباريات فقط على انتهاء مشوار التصفيات.

وتوقف رصيد سلوفاكيا عند 13 نقطة في المركز الثاني، بعد أن خسر مباراتين أمام الفريق البرتغالي خلال مشوار التصفيات.