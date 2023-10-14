السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الأمم المتحدة تطالب بإرسال المساعدات العاجلة إلى غزة

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح ممرات لإيصال المساعدات الضرورية إلى السكان المحاصرين.

وقال جوتيريش، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في غزة يشهد مستوى من التدهور لم يسبق له مثيل، وأنه يجري اتصالات مع قادة المنطقة للحد من معاناة الفلسطينيين.

وأعرب جوتيريش عن قلقه من استمرار التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا على ضرورة توفير الوقود والغذاء والماء لسكان غزة.

فلسطين غزة القاهرة الإخبارية معاناة الفلسطينيين إسرائيل

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