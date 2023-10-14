عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، بشقة سكنية بمساكن محمد مهران بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد، وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق، قبل وصوله إلى باقي المساكن المجاورة للحريق.

وتلقي اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، بلاغا باندلاع حريق في شقة بمربع السبعينات بمساكن محمد مهران بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد

وأسفر الحريق عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال.



3 سيارات لإطفاء الحريق

وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى المنازل السكنية المجاورة للحريق، كما أخمد رجال الإطفاء الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلى المباني المجاورة.

ماس كهربائي سبب الحريق

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي اندلع في الصالة وحال دون خروج الأسرة من الشقة، كما يجري حصر المصابين واسعافهم حيث تبين وجود أطفال بينهم

كما تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة باصابة 6 أشخاص باختناق حتى الآن ببنهم طفلة مصابة بحروق بالجسم ويجري نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم لهم



وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.