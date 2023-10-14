السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن يصل السعودية

أنتونى بلينكن
أنتونى بلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، منذ قليل إلى العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي، إلى السعودية، في إطار جولته الإقليمية لبحث أزمة التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي منذ السبت الماضي، السابع من أكتوبر.

وبدأ بلينكن جولته في وقت سابق أمس الجمعة، بزيارة إسرائيل، ومن المنتظر أن يزور مصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلًا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

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