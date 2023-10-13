الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل غير محدود

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إنه منذ صباح السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، الأمور تزداد سوءًا داخل قطاع غزة، والتي تؤثر بشكل كبير على المنطقة بأكملها وربما العالم أيضًا، بسرعة أكبر بكثير مما كان العالم يتصور.

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، الذي يُذاع عبر شاشة "إي تي سي"، أن وزير الخارجية الأمريكية، إنتوني بلينكن، أجرى زيارة لإسرائيل وأبدى في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، دعمًا غير محدود للدولة العبرية.

وأوضح "رشوان" أن مصر ترفض الدعوات الموجهة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا، رغم الدعم المتواصل التي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإسرائيلي في الحرب الدائرة الآن.

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