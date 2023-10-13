من طالبة لتاجرة فاكهة.. "مصر تستطيع" يسلط الضوء على بطولة بنت مصرية

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «آية عبدالله.. فكهانية خريجة كلية تجارة وتستعد للدراسات العليا.. بطولة بنت مصرية حولت الخسارة إلى مكسب في 6 سنوات».

وظهرت في التقرير، «آية» خريجة كلية تجارة والتي تستعد للقيام للدراسات العليا، وتعمل فكهاني، قائلة:"إنها بعد التحاقها بالجامعة مباشرة، توفي والدها بعدها بشهرين، وأغلق المحل، ولكن إغلاقه شكل خسارة مادية لعائلتها، والتي كانت تعولها والدتها بجانب 4 أبناء، لذلك قررت تعلم المهنة الفكهاني بجانب دراستها بالجامعة.

وعن بداية نزولها وعملها بالمحل، تقول «آية»: "المحل في البداية كان يفتقر للخضراوات والفاكهة، وفي الوقت نفسه كان عليهم ديون لابد أن يدفعوها، متابعة: «كنت بستلف فلوس من ناس أعرفهم عشان أقدر أساعد نفسي.. ومعظم الناس اللي أنا طلبت منهم حاليا هما اللي بيستلفوا مني».

من جانبها، قالت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أن نموذج مثالي لبنت ناجحة وحصلت على تقدير مميز وحولت الخسارة والمشكلة لمكسب ونجاح".

وكشفت خلال مداخلة للبرنامج، أن الجامعة ستمنحها دراسة درجة الماجستير مجانا منحة من جامعة عين شمس في حالة تستوفي الشروط، في امتحان القبول غداً، قائلة: آية مثال وقدوة يحتذى به.