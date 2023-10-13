الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من طالبة لتاجرة فاكهة.. "مصر تستطيع" يسلط الضوء على بطولة بنت مصرية

مصر تستطيع
مصر تستطيع

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «آية عبدالله.. فكهانية خريجة كلية تجارة وتستعد للدراسات العليا.. بطولة بنت مصرية حولت الخسارة إلى مكسب في 6 سنوات».

وظهرت في التقرير، «آية» خريجة كلية تجارة والتي تستعد للقيام للدراسات العليا، وتعمل فكهاني، قائلة:"إنها بعد التحاقها بالجامعة مباشرة، توفي والدها بعدها بشهرين، وأغلق المحل، ولكن إغلاقه شكل خسارة  مادية لعائلتها، والتي كانت تعولها والدتها بجانب 4 أبناء، لذلك قررت تعلم المهنة   الفكهاني بجانب دراستها بالجامعة.

وعن بداية نزولها وعملها بالمحل، تقول «آية»: "المحل في البداية كان يفتقر للخضراوات والفاكهة، وفي الوقت نفسه كان عليهم ديون لابد أن يدفعوها، متابعة: «كنت بستلف فلوس من ناس أعرفهم عشان أقدر أساعد نفسي.. ومعظم الناس اللي أنا طلبت منهم حاليا هما اللي بيستلفوا مني».

من جانبها،  قالت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أن نموذج مثالي لبنت ناجحة وحصلت على تقدير مميز وحولت الخسارة والمشكلة لمكسب ونجاح".

وكشفت خلال مداخلة للبرنامج، أن الجامعة ستمنحها دراسة درجة الماجستير مجانا منحة من جامعة عين شمس في حالة تستوفي الشروط، في امتحان القبول غداً، قائلة: آية مثال وقدوة يحتذى به.

مصر تستطيع تجارة بنت مصرية

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

أسرار الغرف المغلقة.. معضلات الرد الإسرائيلى على «طوفان الأقصى»

انخفاض مبشر.. سعر الأرز الشعير في مصر 13 أكتوبر 2023

"غزوة البق".. البداية من فرنسا والرعب يصيب الجيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا