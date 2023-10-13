مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة طنطا يكرم القائمين على قافلة شمال سيناء

انعقد مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكلاء الوزارات، كما تم توجيه الدعوة لـ عزة سرور مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة الغربية.

استهل المجلس أعماله بقيام الأستاذ الدكتور محمود سليم بتكريم الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والأستاذ الدكتور محمود الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في قافلة جامعة طنطا التي توجهت إلى شمال سيناء في سبتمبر الماضي.

سليم أهمية النسخة السادسة من المنتدى البيئى في استعراض جهود الجامعة في المجالات الاجتماعية

كما أحاط الدكتور سليم المجلس بانعقاد النسخة السادسة من المنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر المقبل مؤكدا على أهميته البالغة في استعراض جهود الجامعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومنوها الى توجيه الدعوة للمشاركة والحضور الى العديد من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.

كما تم مناقشة آلية عقد الندوات التثقيفية لطلاب الكليات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات إلى جانب تفعيل دور الجامعة في الخدمة المجتمعية ودورها الرائد في خدمة المجتمع الخارجي تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

وتوجه مجلس القطاع بالتهنئة للأستاذة الدكتورة كريمان السوداني لتوليها وكالة قطاع خدمة المجتمع بكلية طب الأسنان جامعة طنطا متوجها بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور مأمون الشيخ على جهوده للنهوض بالقطاع خلال فترة توليه منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقدما له درع القطاع.