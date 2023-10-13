الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو: نُجند دعمًا دوليَا لضمان استمرار الحرب على حماس

«نتنياهو» رئيس الوزراء
«نتنياهو» رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تُجند دعمًا دوليًا غير مسبوق، مؤكدًا أنهم يؤمنون باستمرار الحرب بمزيد من الذخيرة والأسلحة التي تصل إليهم.

وأضاف “نتنياهو”، خلال مؤتمر صحفي له، داعيًا قواته إلى تدمير “حماس” وجلب ما وصفه بالنصر.

وتابع أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.. لكن سينهون هذه الحرب أقوى مما كانوا عليه في الماضي، بحسب تصريحاته.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لن ننسى ما حل بنا ولن نسمح للعالم بنسيان هذه الكارثة، وما زلنا في البداية وسنواصل الحرب”.

الإحتلال الإسرائيلي استمرار الحرب حماس الذخيرة والأسلحة

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