أحمد فايق: مصر أكبر دولة قدمت شهداء للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد فايق، أن هناك حالة صمت على الصعيد العالمي، ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية التي تتجاهل ما يحدث في غزة من إبادة للمدنيين العزل.

وقال فايق، خلال تقديمه برنامج “مصر تستطيع”، المذاع على قناة “DMC”: من الصعب على الشخص أن يجلس هنا ويشاهد أخوته الفلسطينيين في غزة وهم يتعرضون لحرب إبادة، معلقا بقول “من القاهرة هنا غزة”.

وقال فايق: “نحتاج دائما أن نذكر أنفسنا ونعلم أولادنا أن الحرب للرجال ولا يدفع ثمنها إلا النساء أو العجائز أو الأطفال، وأن الحرب لها قوانين والشرف ليس له أي قطع غيار، ونحتاج إلى أن نذكر أولادنا أنه يوجد 3 ثوابت أساسية في القضية الفلسطينية هي الأرض والعودة والإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون دولة الاحتلال”.

وأشار إلى أننا نحتاج أن نعلم أولادنا بعدم السماح لأحد بالمزايدة على مصر وعلى موقفها من القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر هي أكبر دولة قدمت شهداء للقضية الفلسطينية بعد الفلسطينيين أنفسهم، وهذا التاريخ والواقع الذي لا ينكره أحد.

https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=634775945222608