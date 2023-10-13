الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طليقة شريف منير: بناتي أجبرن على مهاجمتي على السوشيال ميديا

شريف منير وطليقته
شريف منير وطليقته

كشفت لورا عماد طليقة الفنان شريف منير، تفاصيل أزمتها مع بناتها منذ عام.

وقالت “لورا” في تصرحيات لها، إن المنشور الذي كتبته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت فيه اختيار ابنتيها فريدة وكاميليا العيش مع والدهما شريف منير، كان بدافع حبها لهما.

وأشارت إلى أن مهاجمة ابنتيها لها بعد هذا المنشور كان رغمًا عنهما، مؤكدًة على تحسن علاقتها  بابنتيها حاليًا.

شريف منير يُثير الجدل

وكان شريف منير قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن طلاقه رسميًا من لورا، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا.

وقال “منير”: “تم الانفصال بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب، واتمنى لها كل خير”.

في السياق، نشرت لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق “انستجرام”، عقب إعلان الطلاق رسميا.

وظهرت طليقة شريف منير، ترقص على أغنية أصل الدلع لـ الفنان بهاء سلطان، وعلقت على الفيديو بكوبليه من الأغنية قائلة: “مشي الهوا على كيفك”. 

لورا طليقة الفنان شريف منير شريف منير الفنان شريف منير لورا عماد

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