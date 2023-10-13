الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: جهود تونسية مستمرة من أجل تهدئة الأوضاع فى قطاع غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من تونس، إن هناك جهودًا تونسية ومباحثات مستمرة من أجل تهدئة الأوضاع وتسويتها في قطاع غزة.

وأضافت رمضاني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تونس تحاول إجراء مباحثات مع عدد من الأطراف المتداخلة التي يمكن أن تكون لها جهود في تسوية الأزمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس خروج مسيرات ووقفات تضامنية في تونس دعمًا لقطاع غزة والفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية جهود تونسية قطاع غزة القضية الفلسطينية تونس

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