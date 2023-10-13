دعمًا للقضية الفلسطينية.. دياب: "اللهم نصراً عزيزاً"

دعم الفنان دياب الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لهجمات متتالية من قوات الاحتلال الإسرائيلي نتج عنها آلاف المصابين والضحايا.

ونشر “دياب” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة للعلم الفلسطيني.

وعلق: “اللهم احفظ أهلنا وإخوتنا فى فلسطين الحرة الأبية وانصرهم نصرا عزيزا يا عزيز يا مقتدر فلسطين حرة بإذن الله”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان الكيان المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

وكان آخر أعمال دياب الغنائية مؤخرًا أغنية فيلم "وش في وش" وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة أنه مناسب لجميع الفئات العمرية، ويناقش عدة مشكلات فى إطار اجتماعى وهو من إخراج وليد الحلفاوي، وتشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، وسلوى محمد علي، وبيومي فؤاد.

آخر أعمال “دياب” التمثيلية

وشارك دياب في بطولة مسلسل "تحت الوصاية" بجانب النجمة منى زكي والذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو مكون من 15 حلقة وشارك في بطولته كل من أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.