الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دعمًا للقضية الفلسطينية.. دياب: "اللهم نصراً عزيزاً"

دياب
دياب

دعم الفنان دياب الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لهجمات متتالية من قوات الاحتلال الإسرائيلي نتج عنها آلاف المصابين والضحايا. 

ونشر “دياب” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة للعلم الفلسطيني.

وعلق: “اللهم احفظ أهلنا وإخوتنا فى فلسطين الحرة الأبية وانصرهم نصرا عزيزا يا عزيز يا مقتدر فلسطين حرة بإذن الله”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان الكيان المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

وكان آخر أعمال دياب الغنائية مؤخرًا أغنية فيلم "وش في وش" وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة أنه مناسب لجميع الفئات العمرية، ويناقش عدة مشكلات فى إطار اجتماعى وهو من إخراج وليد الحلفاوي، وتشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، وسلوى محمد علي، وبيومي فؤاد.

آخر أعمال “دياب” التمثيلية

وشارك دياب في بطولة مسلسل "تحت الوصاية" بجانب النجمة منى زكي والذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو مكون من 15 حلقة وشارك في بطولته كل من أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

دياب الفنان دياب الشعب الفلسطيني انستجرام الإحتلال الإسرائيلي الكيان الاسرائيلي

مواد متعلقة

غدًا.. جمعية الفيلم تعرض "الدم المقدس" بالبيت الروسي في القاهرة

الأحد.. "القومي للمسرح" يُكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين

تضامنًا مع فلسطين.. بهاء سلطان يُعلن تأجيل حفله بالكويت

بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية "دادينا" (فيديو)

خالد سليم لـ"الدستور": أشارك في مهرجان الموسيقى العربية منذ عام 2007

أجواء رومانسية.. تامر عاشور يرقص برفقة زوجته على أنغام "خلينى فى حضنك" (فيديو)

تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمركز الثقافة السينمائية (صور)

بث مباشر لقناة القاهرة الإخبارية لمشتركى منصة WATCH IT

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا