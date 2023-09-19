دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية "هارونى بوس".. الأربعاء

يستعد الفنان دياب، لطرح أحدث أعماله الغنائية والتى تحمل اسم "هاروني بوس"، الأربعاء المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، على جميع المنصات وعبر قناته الرسمية على موقع الشهير للأغنيات يوتيوب.

تفاصيل أغنية دياب الجديدة “هاروني بوس”

أغنية "هارونى بوس" من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، ومنتج منفذ رامز سليمان، ومن إنتاج آلاء لاشين.

وكان آخر أعمال دياب الغنائية مؤخرًا أغنية فيلم "وش في وش" وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة أنه مناسب لجميع الفئات العمرية، ويناقش عدة مشكلات فى إطار اجتماعى وهو من إخراج وليد الحلفاوي، وتشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، وسلوى محمد علي، وبيومي فؤاد.

آخر أعمال دياب التليفزيونية

كما شارك الفنان دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبدالعظيم وأحمد عبدالحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

ومن المقرر إقامة مؤتمر صحفى، فى أحد الفنادق بالقاهرة الأربعاء المقبل للاحتفال بإطلاق الأغنية والتحدث عن تفاصيلها بحضور دياب وصناع أغنيته الجديدة.