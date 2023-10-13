الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ شمال سيناء لـ«الدستور»: الوضع آمن على الحدود.. ولم يدخل أى شخص إلى سيناء

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

وصلت إلى مطار العريش الدولى شحنات مساعدات دولية موجهة إلى قطاع غزة، بعد إعلان الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الخارجية، عن تخصيص المطار لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى القطاع المحاصر.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع حالة الجاهزية إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بتجهيز المستشفيات ومرافق الإسعاف والخدمات الطبية العاجلة.

وأضاف «شوشة»، فى تصريحات لـ«الدستور»: «جهزنا مطار العريش الدولى لاستقبال المساعدات الدولية وإيصالها لقطاع غزة، وفقًا لإعلان وزير الخارجية، والمطار استقبل بالفعل أول شحنة من المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة، من المملكة الأردنية».

وواصل: «تعمل جهة مصرية على نقل هذه الشحنة إلى الأراضى الفلسطينية فى أقرب وقت ممكن، إلى جانب القافلة الكبرى التى جهزتها مصر، وتتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى».

وأعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى عن أنه يعمل على تجهيز قافلة مُحملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للفلسطينيين فى قطاع غزة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصرى تعمل على تفريغ شحنات المساعدات الدولية التى تصل مطار العريش من أى دولة، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، وهو ما حدث مع شحنة المساعدات الأردنية سالفة الذكر.

وشدد محافظ شمال سيناء على أن «الوضع على الحدود المصرية آمن ومستقر، وكل الأمور تسير بشكل طبيعى، ولم يدخل عبر الحدود المصرية واحد من أبناء الشعب الفلسطينى حتى الآن».

كما نفى قصف الجانب المصرى من معبر رفح، مبينًا أن القصف كان فى الجانب الفلسطينى البعيد جدًا عن الجانب والحدود المصرية، و«الوضع فى رفح آمن تمامًا ومستقر ولا يدعو للقلق، مثلما يثير البعض شائعات مغرضة، لا تناسب الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة».

وإلى جانب شحنة المساعدات الأردنية، تسلمت الهلال الأحمر المصرى أول طائرة تركية تحمل مساعدات إغاثية لقطاع غزة، تمهيدًا لنقلها من مطار العريش الدولى إلى القطاع.

وقال خالد زايد، مدير الهلال الأحمر المصرى فى شمال سيناء: «تسلمنا أول شحنة مساعدات تركية موجهة لقطاع غزة، ويتم نقلها إلى مستودعات المنظمة فى مدينة العريش».

وأضاف «زايد»: «الشحنة التركية من المساعدات هى ثانى شحنة نتسلمها، بعدما استقبلت مستودعات الهلال الأحمر مساعدات طبية أردنية، أمس الأول».

وتتواصل جهود مصر لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة المحاصر، واحتواء التصعيد الحالى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحلحلة الأزمة الحالية المتصلة بإطلاق عملية «طوفان الأقصى»، منذ السبت الماضى.

 

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