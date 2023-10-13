اتهامات لإسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض فى غزة ولبنان

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، قائلة إن استخدام مثل هذه الأسلحة يعرض المدنيين لخطر الإصابة الخطيرة وطويلة الأمد.

وردًا على طلب للتعليق على هذه المزاعم، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ليس لديه علم حاليًا باستخدام أسلحة تحتوي على الفسفور الأبيض في غزة"، ولم يقدم تعليقًا على مزاعم منظمة حقوق الإنسان بشأن استخدامها في لبنان.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة ردًا على هجوم حماس على بلدات جنوب إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1300 شخص هذا الأسبوع، وقتل ما لا يقل عن 1500 فلسطيني.

التحقق من مقاطع الفيديو

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تحققت من مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في لبنان في 10 أكتوبر وغزة في 11 أكتوبر، والتي تظهر "انفجارات جوية متعددة للفسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء مدينة غزة وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وقدمت روابط لمقطعي فيديو منشورين على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنهما يظهران "استخدام مقذوفات مدفعية من الفسفور الأبيض عيار 155 ملم، على ما يبدو كستار من الدخان أو وضع علامات أو إشارات".

وأضافت أن كلا الفيلمين يعرض مشاهد بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ولم توفر المجموعة روابط لمقاطع فيديو تظهر استخدامها المزعوم في غزة.

وبثت القنوات التليفزيونية الفلسطينية مقطع فيديو في الأيام الأخيرة يظهر أعمدة رقيقة من الدخان الأبيض تصطف في سماء غزة وتقول إنها ناجمة عن مثل هذه الذخائر.

وقال الجيش الإسرائيلي في عام 2013 إنه سيتخلص تدريجيًا من ذخائر دخان الفسفور الأبيض التي استخدمت خلال هجومه على غزة عامي 2008 و2009، والذي أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب من مختلف جماعات حقوق الإنسان.

ولم يذكر الجيش في ذلك الوقت ما إذا كان سيراجع أيضًا استخدام الفسفور الأبيض كسلاح، المصمم لحرق مواقع العدو، حيث إنه لم يمكن استخدام ذخائر الفسفور الأبيض بشكل قانوني في ساحات القتال لصنع ستائر من الدخان أو توليد الإضاءة أو تحديد الأهداف أو حرق المخابئ والمباني.

ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحًا حارقًا بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة، ويحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، رغم أن إسرائيل لم توقع عليه وغير ملزمة به.