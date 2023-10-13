بدء فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالشرقية

بدأت منذ قليل، أعمال الفرز فى مقر النقابة الفرعية لأطباء الشرقية، بعد أن قررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار غسان والى، غلق باب التصويت.

وبدأ الفرز بصناديق انتخابات النقابة العامة، على أن يتم فرز النقابة الفرعية، عقب الانتهاء.

وشهدت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، إقبال مكثف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء الشرقية، من قبل الأطباء المشاركين فى العملية الانتخابية قبل غلق باب التصويت المقرر الخامسة مساء اليوم.

وأكد الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، أنه سوف يتم السماح بالتصويت حتى وجود آخر ناخب، وتتم عملية التصويت بإشراف قضائى، وذلك بتسلم الناخب 6 بطاقات التصويت فيها والاختيار من بين المرشحين حسب الفئة.

وتقوم اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، برئاسة المستشار غسان والي بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، للتسهيل على الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين أربعة بين تحت السن ومثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، أما النقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب أطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن، وبطاقة أخرى لثلاثة أعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

وأوضح الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، أنه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بالنقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط.

ويشرف على الانتخابات الدكتور عاطف جودة، وكيل نقابة أطباء الشرقية رئيسا،

وعضوية كل من الدكتورة وسام عبد المنعم، الدكتور عمر خشبة، إبراهيم سمير، مدير

النقابة.