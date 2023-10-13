الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنسيات عربية تشارك فى حملة التبرع بالدم لصالح مصابى غزة بالشرقية

جانب من المتبرعين
جانب من المتبرعين

شهدت حملة التبرع بالدم لصالح مصابى غزة بمحافظة الشرقية، إقبال عدد من الجنسيات العربية، من الوافدين لمحافظة الشرقية.

حيث شهدت الحملة إقبال مكثف من أهالى المحافظة، ومن بعض الجنسيات الأخرى من الوافدين على المحافظة، مثل السودانيين والفلسطينيين والإماراتيين وأبناء المملكة العربية السعودية.

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وبدأ أهالى محافظة الشرقية فى التوافد على أماكن التبرع بالدم، والتى تم تخصيصها بجوار مسجد الفتح بالزقازيق، وبمحيط ميدان الشهيد أحمد منسى، بمنيا القمح.

ويتسابق المتبرعون على تقديم خدماتهم والتبرع، مؤكدين أن ما يحدث فى حق المدنيين العزل فى غزة، والأطفال  جريمة بشعة، وأن مصر وشعبها يقفون خلف القيادة السياسية، فى كافة التوجيهات الهادفة لمساعدة اهالى فلسطين.

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وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

وتشهد حملة التبرع بالدم، استنفار أمنى مكثف من قبل قوات الشرطة لتأمين حملة التبرع بالدم، كما يتم تنظيم الحملة بشكل جيد لفحص المتبرعين، والسماح لمن يصلح فقط بالتبرع.

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