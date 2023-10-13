الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني

شارك المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحملة الرسمية، اليوم الجمعة، في حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني بمركز الدم الإقليمي بالعجوزة.

ويأتي ذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة، إنه يتشرف وأعضاء الحملة بالتواجد فى المجلس القومى لنقل الدم للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق، مؤكدًا أن وقوف الشعب المصري مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومى المصري.

وأشار إلي ان مثل هذه المواقف تظهر معادن الرجال، داعيا كل مواطن مصرى ومصرية قادر على التبرع بالدم أن يتوجه فورًا للتبرع في نقاط التبرع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.