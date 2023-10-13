فى ذكرى رحيلها.. فاطمة موسى صاحبة أفضل ترجمات لرواية "ميرامار" لنجيب محفوظ

فاطمة موسى، الملقبة بـ "أم المترجمين، وغيرها من الألقاب مثل: سيدة بثلاث أرواح، نسبة إلي إنجازها الكبير في ترجمة قاموس المسرح في خمسة أجزاء، إلي جانب جهدها الكبير في النقد الأكاديمي، حيث شغلت كرسي أستاذية النقد المقارن بجامعة القاهرة.

إضافة إلى عمل فاطمة موسى ــ والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2007 ــ في النقد والترجمة، شغلت منصب مقررة لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، إضافة إلى إشرافها علي العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراة حتى آخر يوم من عمرها.

فاطمة موسى صاحبة أفضل ترجمات لـ نجيب محفوظ

تعد الترجمة التي قدمتها الدكتورة فاطمة موسي، لرواية أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، “ميرامار”، هي أفضل الترجمات التي تمت للرواية في نسختها للغة الإنجليزية. خاصة وأنها تري ــ كما صرحت في لقاء إعلامي لها ــ أن الترجمة “هي النقل الحرفي الأمين دون محاولة التدخل في شكل النص من جانب المترجم.

وأن "الترجمة تحتاج إلى جانب إبداعي وجانب معرفي بجانب الذكاء، فلا يوجد مبدع ليس لديه ذكاء وقدرة على ابتكار شيء جديد، إذن فالترجمة بها درجة من الإبداع ولكن يجب أن يكون على أساس كبير جدًا من المعرفة والبحث بمعنى أنني رغم عملي بالترجمة وتدريس الإنجليزية منذ أكثر من خمسين عامًا إلا أنني استخدم القاموس ولا أستطيع العمل إلا وبجواري مجموعة كبيرة متخصصة من المراجع اللغوية ويجب على كل مترجم أن يفعل هذا لأنه وحتى إن كان ملما بمعنى الكلمة فقد يكون هناك معنى آخر ملائم أكثر، وهنا يأتي دور الإبداع الذي يجعلني أختار المعنى الأكثر ملاءمة.

إطلالة على أبرز ترجمات فاطمة موسى

أنجزت المترجمة والناقدة الدكتورة فاطمة موسى، العديد من الترجمات من العربية والإنجليزية، ففي العربية، قدمت العديد من أعمال الروائي نجيب محفوظ إلي القارئ الفربي، مثل رواية “ميرامار”، وغيرها من أعماله، حتي أن نجيب محفوظ اعتبرها أنها من أفضل من ترجم أعماله إلي اللغة الإنجليزية، ومن أكثر النقاد الذين تناولوا أعماله الأدبية نقديا.

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كما ترجمت الدكتورة فاطمة موسي العديد من الترجمات لكتاب آخرين، منها رواية ابنتها الكاتبة أهداف سويف “خارطة الحب” ــ “حكاية الملك هنري الرابع” ــ “الآلة الحاسبة” مسرحية ــ كتاب “زينة الحياة” ــ “الماضي المشترك بين العرب والغرب” مراجعة ــ كتاب “نجيب محفوظ.. إبداع نصف قرن” ــ “مختارات من عيون القصص العالمي” ــ “موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي”، بالإضافة إلي عملها الكبير موسوعة “قاموس المسرح”، والذي قدمت لقراء العربية ترجمته من الإنجليزية في خمس أجزاء.

كما كتبت فاطمة موسي وألفت في النقد كمؤلفات: “سيرة الأدب الإنجليزي إلي للقارئ العربي” ــ كتاب “سحر الرواية” ــ “وليم شكسبير شاعر المسرح” ــ “في الرواية المعاصرة”، والذي قدمت من خلاله تحليلا نقديا لأعمال كل من الكتاب: نجيب محفوظ، يوسف إدريس، عبد الرحمن الشرقاوي، يحيي حقي، الطيب صالح.