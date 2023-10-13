عضو "غرفة القاهرة التجارية": مبادرة تخفيض الأسعار ليست مقتصرة على العاصمة

قال عبدالفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15و25% على السلع الغذائية الاستراتيجية، التي أطلقها مجلس الوزراء قبل أيام، تنطلق اعتبارًا من غدٍ السبت ولن تقتصر على العاصمة فقط، بل ستشمل جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "العطار"، في تصريحات له، أن المبادرة تنطلق بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي سيكون قائمًا بالأساس على تخفيض تكلفة إنتاج هذه السلع، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة من الخارج، خاصة المجموعات السلعية الأساسية "مجموعة الألبان، مجموعة البقوليات، مجموعة البروتينات، مجموعة الخضر والفاكهة".

وشدد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأوضح أن هذه المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر، وهي فترة زمنية كافية للسيطرة على السوق واستقرار الأسعار، مؤكدًا أن الغرض من مبادرات الحكومة لخفض الأسعار هو الوقوف بجانب المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بقرار الحكومة تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج طوال فترة الـ6 أشهر، مؤكدًا أنها خطوة جيدة وتحرك من شأنه خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين جميعًا.

وأضاف العطار، أن تجار مصر الشرفاء على وعي تام وكامل بمدى مسئوليتهم المجتمعية تجاه الوطن، وأنهم على أتم الاستعداد لخفض هامش الربح حتى تؤتي المبادرة ثمارها وأن يشعر المواطن بالتخفيضات بشكل حقيقي.