الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس حقوق الإنسان يعتمد تعيين خبيرين مصريين معنيين بحقوق المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة

الدكتورة هبة هجرس
الدكتورة هبة هجرس

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، اليوم، تعيين خبيرين مصريين بآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بعد منافسة مع قائمة طويلة من الخبراء المستقلين المرشحين.

وتم تعيين السفير جهاد ماضي، مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان للمهاجرين، وهي الولاية التي تم إنشاؤها للنظر في سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في كل مراحل الهجرة في جميع البلدان، فضلًا عن وضع التوصيات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم أينما وقعت، بالإضافة إلى تشجيع التطبيق الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة مع تقديم تقارير منتظمة للمجلس في هذا الشأن.

خبرة الكوادر المصرية في مجال حقوق الإنسان

واعتمد المجلس تعيين الدكتورة هبة هجرس، مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم جهود الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وإعمالها ورصدها حول العالم، وفقًا لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية ذات الصلة. 

في هذا الإطار، أوضح السفير دكتور  أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان تعيين الخبيرين المصريين يعكس ما تتمتع به الكوادر المصرية من خبرة واسعة في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، فضلًا عن ثقة المنظومة الحقوقية الأممية بالكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام الجاد والفعال دعمًا للجهود الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

وتجدر الإشارة إلى أن آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان تتألف من مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان وتضم حاليًا نحو 60 ولاية لمتابعة جميع حقوق الإنسان وتقديم المشورة للدول المختلفة في هذا الصدد.

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