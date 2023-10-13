رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل وزعت السلاح على المستوطنين لقتل الشعب الفلسطينى

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن إسرائيل ليست "الحمل الوديع" ونحن الذئاب بل العكس، الفلسطينيون ضحية لظلم تاريخي وقع علينا منذ أكثر من 75 عامًا.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك تحريضًا إعلاميًا على القضية الفلسطينية من الإعلام الغربي، أطالب بعرض الصورة الحقيقية وعرض المجازر التي تحدث يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.

أوضح أشتية أن الحكومة الإسرائيلية وزعت الأسلحة على المستوطنين لقتل الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يؤكد أننا نتعرض لمجازر وإبادة جماعية.