الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تشارك فى حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى

حياة كريمة تشارك
حياة كريمة تشارك في حملة التبرع

تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن مشاركتها في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة  انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة، في كل المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مختلف أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة أحداث العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

كانت مؤسسة "حياة كريمة" قد أعربت عن أسفها الشديد للأحداث التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وأعلنت عن جمع التبرعات وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لتقديم أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من دورها الريادي داخل وخارج مصر.

قافلة مساعدات شاملة 

يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة  شاملة  محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفي السياق  ذاته،  دعا التحالف الوطني للعمل  الأهلي  التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات  الإنسانية  بكافة  أشكالها  حتى تحسن  الأوضاع.

يأتي ذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة  الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يتم  بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه  الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من  الضحايا والمصابين.

مصر حياة كريمه الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي محافظات الجمهورية فلسطين

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