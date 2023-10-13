محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لأعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسؤولي مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة خلال خطة العام المالي الحالي 2023/2024، وبحث ما سيتم تنفيذه والوقوف على آخر المستجدات لتسريع معدلات الأداء ولتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بقطاع الرصف باعتباره أحد شرايين التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس أسامة أحمد محمد، مدير مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة ومحمد فهمي، مدير إدارة المحاجر بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض خطة الرصف التي سيتم تنفيذها بالمراكز والمدن والأحياء وفقًا للجداول الزمنية المحددة ضمن خطة المحافظة للرصف ورفع كفاءة الطرق تنفيذًا لخطط التنمية.

خطة رصف وتطوير الطرق

وأكد محافظ أسيوط، الاستمرار في رصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة للنهوض بمستوى البنية التحتية، لافتًا إلى حرص المحافظة على التوسع في مشروعات الرصف بما يسهم في تسهيل عمليات النقل والانتقال وتحقيق السيولة المرورية خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ووجّه المحافظ بمراجعة كل الشوارع المدرجة المزمع رصفها بالخطة وإعداد بيان تفصيلي بها معلنًا تقديم كل سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات لتنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية وفي المواعيد المقررة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الرصف وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير فيه، مؤكدًا ضرورة العمل بالتوازي بكل الشوارع المدرجة والمستهدفة بالخطة مع التأكيد على الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظًا على الصالح العام.

وطالب اللواء عصام سعد، بتسريع معدلات الأداء في العمل، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطط الرصف لتحقيق أعلى معدلات إنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين منوهًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم خدمات أفضل.