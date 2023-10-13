الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الإنجيلية ينعى مؤسس دير القديس سمعان: فقدنا رمزًا وخادمًا مخلصًا للكنيسة

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القمص سمعان إبراهيم موسى، مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم، بعد رحلة حياة ملؤها المحبة والعطاء والخدمة الحقيقية.

وقال رئيس الانجيلية في رسالة نعيه للقمص الراحل سمعان إبراهيم  :"فقدت الكنيسة المصرية رمزًا وخادمًا مخلصًا، خدم الكنيسة والشعب بإيمان عميق. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة."

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وجميع محبيه.

بدأت منذ قليل صلوات القداس الإلهي، لتجنيز الكاهن الراحل، القمص سمعان إبراهيم، شيخ كهنة المقطم بدير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

إلقاء نظرة الوداع

وبدأ الأقباط بدير القديس سمعان الخراز المقطم،  في  إلقاء نظرة الوداع لجثمان القمص الراحل "سمعان ابراهيم" مؤسس دير القديس سمعان الخراز، والأقرب لقلوب شعب الأقباط والمسلمين بحي الزبالين بالمقطم.

ورحل شيخ كهنة المقطم، الأب المبارك القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ ٨٢ سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد علي ٤٥ سنة كاهنًا.

الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه زكي القمص سمعان إبراهيم موسى مؤسس دير القديس سمعان الخراز الكنيسة المصرية

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