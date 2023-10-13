الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس إدارة الأهلي يحدد 17 و18 نوفمبر موعداً للجمعية العمومية

مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يومي 17 و18 نوفمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية للنادي في المقر الرئيسي بالجزيرة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي.

وتتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عدة بنود، بما في ذلك التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد، وتقرير مراقب الحسابات.

كما سيتم اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

وقرر المجلس تكليف طارق قنديل عضو المجلس بإعداد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية، كما تم تكليف طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق الأول في رحلة تنزانيا، وخالد مرتجى برئاسة بعثة الفريق في مونديال الأندية بالسعودية.

الأهلي يؤجل افتتاح مشروعات زايد

كان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب  قرر تأجيل افتتاح بعض المشروعات ‏الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والذي كان مقررًا له  نظرًا لما ‏يتعرض له أشقاؤنا في فلسطين وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء في استخدام تلك ‏المشروعات المشار إليها والاستفادة منها.‏

وانطلاقًا من موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، أكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي.

مجلس إدارة الأهلى الاهلى أعضاء الجمعية العمومية اعتماد الميزانية محمود الخطيب

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