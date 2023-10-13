الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"فكري" يشيد بإنجازات "طب الأزهر" بدمياط وجهود قسم جراحة العظام

الدكتور محمد فكري
الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر

أشاد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر بفرع البنات والوجه البحري، بالجهود التي تحققت وشاهدها في كلية طب بنين بدمياط، مؤكدًا على أنها فخر بكل المقاييس.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين جامعة الأزهر بدمياط، الذي يقام تحت عنوان: (الجديد في طرق التشخيص والعلاج في مجال جراحات العظام التخصصية) الذي عقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

txt

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

وبمشاركة أساتذة جراحات العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، أن ما تم استعراضه حول جهود قسم جراحة العظام يعكس مدى التطور الكبير الذي يشهده قسم جراحة العظام بطب الأزهر بدمياط في ظل إدارة حكيمة، مثمنًا خدماته الجليلة التي يقدمها للمجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بجانب جهوده في مجال التعليم الطبي المستمر.

وأشاد فكري بالجهود التي بذلت في قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر ونتج عنها تقدم الجامعة في تصنيف التايمز العالمي واحتلالها للمركز الأول، موجهًا الشكر للدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ لهذه الجهود التي تعزز مكانة جامعة الأزهر على المستوي العالمي.

يذكر أن كلية طب بنين بدمياط كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

الدكتور محمد فكري جامعة الأزهر كلية طب كلية طب بنين

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

مدرب الجزائر: "نحلم بلقب إفريقيا.. وتمنيت مواجهة مصر منذ سنوات"

خلال تغطية اشتباكات القدس.. قوات الاحتلال تعتدى على طاقم قناة "القاهرة الإخبارية"

بدء إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على القمص الراحل سمعان إبراهيم

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم