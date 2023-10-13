"فكري" يشيد بإنجازات "طب الأزهر" بدمياط وجهود قسم جراحة العظام

أشاد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر بفرع البنات والوجه البحري، بالجهود التي تحققت وشاهدها في كلية طب بنين بدمياط، مؤكدًا على أنها فخر بكل المقاييس.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين جامعة الأزهر بدمياط، الذي يقام تحت عنوان: (الجديد في طرق التشخيص والعلاج في مجال جراحات العظام التخصصية) الذي عقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وبمشاركة أساتذة جراحات العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، أن ما تم استعراضه حول جهود قسم جراحة العظام يعكس مدى التطور الكبير الذي يشهده قسم جراحة العظام بطب الأزهر بدمياط في ظل إدارة حكيمة، مثمنًا خدماته الجليلة التي يقدمها للمجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بجانب جهوده في مجال التعليم الطبي المستمر.

وأشاد فكري بالجهود التي بذلت في قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر ونتج عنها تقدم الجامعة في تصنيف التايمز العالمي واحتلالها للمركز الأول، موجهًا الشكر للدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ لهذه الجهود التي تعزز مكانة جامعة الأزهر على المستوي العالمي.

يذكر أن كلية طب بنين بدمياط كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.