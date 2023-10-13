"أفضل خط طيران" ينهي أزمة عودة معلول للأهلي بعد الأجندة الدولية

أنهت إدارة الأهلى أزمة عودة على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول من طوكيو إلى تنزانيا عبر الوصول لأفضل خطوط طيران، بحيث ينضم للبعثة بعد ظهر الأربعاء المقبل.

وغادر معلول للانضمام لمنتخب بلاده والذى يواجه كوريا الجنوبية فى سول ثم اليابان فى طوكيو الثلاثاء المقبل، على أن يعود مباشرة الى تنزانيا للانتظام فى معسكر الأهلى استعدادا لمواجهة سيمبا فى ذهاب دور الــ8 للنسخة الجديدة من بطولة الدورى الإفريقى.

وتواصل خالد بيبو، مدير الكرة، مع إداري المنتخب التونسي وإرسال تذاكر طيران معلول من أجل اللحاق ببعثة المارد الأحمر بعد رفض الجهاز الفني لنسور قرطاج إعفاء اللاعب من الوديات.

ورفض التونسي علي معلول تكرار سيناريو زميله الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق، والذي اعتذر عن الانضمام لمنتخب بلاده لظروف أسرية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حصلوا على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

بيبو يتفقد ملاعب كأس العالم للأندية بالسعودية

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي قد تفقد مع وفد «فيفا» الملاعب المخصصة للتدريبات ‏ومباريات الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية ‏خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ورافق الكابتن خالد بيبو في رحلته الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

‏وقام بيبو خلال جولته بالسعودية بتفقد ملاعب التدريب وفندق الإقامة والاطمئنان على ‏كافة الترتيبات اللازمة التي تساعد الفريق وجهازه الفني على تقديم أفضل العروض ‏وتحقيق أحسن النتائج.‏

ويشارك الفريق الأول بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري ‏الأبطال على حساب الوداد المغربي في النسخة الماضية.‏