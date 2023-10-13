الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهيئة الدولية لدعم فلسطين: هناك انحياز أمريكى سافر يصل إلى التواطؤ مع إسرائيل

الدكتور صلاح عبدالعاطي،
الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن انعدام الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية عن المواطنين في غزة حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انحيازا أمريكيا سافرا يصل إلى التواطؤ والشراكة الكاملة بإرسال حاملة طائرات وفتح مخازن السلاح أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن المجتمع الدولي فشل في محاسبة قادة الاحتلال وجنوده على جرائمهم بحق المدنيين في غزة، مرددا: "يجب فتح ممر إنساني والضغط من أجل تجنيب المدنيين في غزة ويلات النزاع وتحييدهم ووقف الجرائم بحقهم".

وأوضح أنه على المجتمع الدولي وجميع دول العالم التحرك الشعبي بالوقوف تضامنًا مع قطاع غزة، مؤكدا أن كل تأخير في دعم غزة يعني مزيدًا من الـشـهـداء والجرحى والدمار والتهجير القسري والعقوبات الجماعية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وينفذ تهجيرًا واسعًا لقرابة مليون فلسطيني ويطلب منهم إخلاء منازلهم، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن التدخل في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع على أساس الشرعية الدولية.

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