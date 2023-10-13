الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

دقائق قليلة تفصلنا عن صلاة يوم الجمعة، ويكثر التساؤل عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، حرصا منهم على الصلاة في المسجد في وقتها الصحيح، والاستعداد لأدائها بالمسجد، حيث يزداد البحث عن مواقيت الصلاة وذلك بشكل يومي، ولكونها أحد أركان الإسلام.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وينشر «الدستور» مواقيت الصلاة طبق موقعك الجغرافي اليوم الجمعة 13 من أكتوبر 2023 بالقاهرة وجميع المحافظات، طبقا لكافة التحديثات اليومية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 أكتوبر

مواقيت الصلاة القاهرة

وتأتي مواقيت الصلاة القاهرة  اليوم الجمعة 13 أكتوبر، وموعد صلاة الجمعة، كما يلي:

  • توقيت صلاة الفجر: 5:29 ص
  • توقيت الشروق: 6:55 ص
  • توقيت صلاة الظهر: 12:41 م
  • توقيت صلاة العصر: 3:58 م
  • توقيت صلاة المغرب: 6:26 م
  • توقيت صلاة العشاء: 7:44 م

مواقيت الصلاة في الجيزة اليوم الجمعة 13 أكتوبر

تأتي مواقيت الصلاة  اليوم الجمعة 13 أكتوبر، مدينة السادس من أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة، كالآتي:

  • توقيت صلاة الفجر: 5:30 ص
  • توقيت الشروق: 6:57 ص
  • وقت صلاة الظهر: 12:43 م
  • توقيت صلاة العصر: 4:00 م
  • توقيت صلاة المغرب: 6:28 م
  • موعد صلاة العشاء: 7:45 م

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 أكتوبر في الإسكندرية

مواقيت الصلاة الإسكندرية، كما يلي:

  • توقيت صلاة الفجر: 5:34 ص
  • توقيت الشروق: 7:01 ص
  • توقيت صلاة الظهر: 12:46 م
  • توقيت صلاة العصر: 4:03 م
  • توقيت صلاة المغرب: 6:31 م
  • توقيت صلاة العشاء: 7:49 م

مواقيت الصلاة قنا اليوم الجمعة 13 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 أكتوبر، بمحافظة قنا، كما يلي:

  • توقيت صلاة الفجر: 5:24 ص
  • توقيت الشروق: 6:47 ص
  • توقيت صلاة الظهر: 12:35 م
  • توقيت صلاة العصر: 3:55 م
  • توقيت صلاة المغرب: 6:24 م
  • توقيت صلاة العشاء: 7:38 م

اقرأ أيضا:

دعاء الصباح اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 13-10-2023

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

مواقيت الصلاة مطروح اليوم الجمعة 13 أكتوبر

مواقيت الصلاة  اليوم الجمعة 13 أكتوبر، بمحافظة مرسى مطروح، كالآتي:

  • توقيت صلاة الفجر: 5:45 ص
  • موعد صلاة الشروق: 7:12 ص
  • توقيت صلاة الظهر: 12:57 م
  • توقيت صلاة العصر: 4:14 م
  • توقيت صلاة المغرب: 6:42 م
  • توقيت صلاة العشاء: 8:00 م
موعد صلاة الجمعة اليوم صلاة الجمعة اليوم في القاهرة صلاة الجمعة اليوم القاهرة وباقي المحافظات الجمعة اليوم في القاهرة صلاة الجمعة مواقيت الصلاة اليوم

مواد متعلقة

فضل الدعاء للمتوفى وأفضل الأدعية المستحبة عند زيارة المقابر

"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك".. أفضل الأدعية لفك الكرب والهم

الأكثر قراءة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

ضبط عصابة سرقت 1.4 مليون دولار ومليونى جنيه مصرى من مصنع بأكتوبر

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يهجّر مليون فلسطينى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم