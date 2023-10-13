الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

دقائق قليلة تفصلنا عن صلاة يوم الجمعة، ويكثر التساؤل عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، حرصا منهم على الصلاة في المسجد في وقتها الصحيح، والاستعداد لأدائها بالمسجد، حيث يزداد البحث عن مواقيت الصلاة وذلك بشكل يومي، ولكونها أحد أركان الإسلام.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وينشر «الدستور» مواقيت الصلاة طبق موقعك الجغرافي اليوم الجمعة 13 من أكتوبر 2023 بالقاهرة وجميع المحافظات، طبقا لكافة التحديثات اليومية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 أكتوبر

مواقيت الصلاة القاهرة

وتأتي مواقيت الصلاة القاهرة اليوم الجمعة 13 أكتوبر، وموعد صلاة الجمعة، كما يلي:

توقيت صلاة الفجر: 5:29 ص

توقيت الشروق: 6:55 ص

توقيت صلاة الظهر: 12:41 م

توقيت صلاة العصر: 3:58 م

توقيت صلاة المغرب: 6:26 م

توقيت صلاة العشاء: 7:44 م

مواقيت الصلاة في الجيزة اليوم الجمعة 13 أكتوبر

تأتي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 أكتوبر، مدينة السادس من أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة، كالآتي:

توقيت صلاة الفجر: 5:30 ص

توقيت الشروق: 6:57 ص

وقت صلاة الظهر: 12:43 م

توقيت صلاة العصر: 4:00 م

توقيت صلاة المغرب: 6:28 م

موعد صلاة العشاء: 7:45 م

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 أكتوبر في الإسكندرية

مواقيت الصلاة الإسكندرية، كما يلي:

توقيت صلاة الفجر: 5:34 ص

توقيت الشروق: 7:01 ص

توقيت صلاة الظهر: 12:46 م

توقيت صلاة العصر: 4:03 م

توقيت صلاة المغرب: 6:31 م

توقيت صلاة العشاء: 7:49 م

مواقيت الصلاة قنا اليوم الجمعة 13 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 أكتوبر، بمحافظة قنا، كما يلي:

توقيت صلاة الفجر: 5:24 ص

توقيت الشروق: 6:47 ص

توقيت صلاة الظهر: 12:35 م

توقيت صلاة العصر: 3:55 م

توقيت صلاة المغرب: 6:24 م

توقيت صلاة العشاء: 7:38 م

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