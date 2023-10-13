سلمان رشدي يستعد لطرح مذكراته عن محاولة اغتياله في أبريل

أفادت مجلة Publishers Weekly أن دار "بنجوين راندوم هاوس" ستننشر مذكرات سلمان رشدي عن محاولة اغتياله بعنوان Knife: Meditations After a Attempted Murder، في 16 أبريل 2024.

مذكرات سلمان رشدي

سيكون الكتاب بمثابة المرة الأولى التي يتحدث فيها رشدي بإسهاب عن الهجوم الوحشي الذي تعرض له أثناء تواجده على خشبة المسرح في معهد تشوتوكوا شمال ولاية نيويورك في أغسطس من العام الماضي. وبينما كان على وشك إلقاء محاضرة عن الولايات المتحدة باعتبارها ملاذًا آمنًا للكتاب المنفيين، هرع شاب يبلغ من العمر 24 عامًا إلى المسرح وطعن رشدي عشر مرات في الوجه والبطن.

أصيب رشدي بجروح خطيرة، وتم وضعه مؤقتًا على جهاز التنفس الصناعي، وفي النهاية أصيب بالعمى في عينه اليمنى.

قال رشدي في بيان: "كان هذا كتابًا ضروريًا بالنسبة إلي لتأليفه، فهو وسيلة لتحمل مسئولية ما حدث، والرد على العنف بالفن".

وقال نيهار مالافيا، الرئيس التنفيذي لدار "بنجوين راندوم هاوس"، في بيان: "هو كتاب لاذع، وتذكير بقوة الكلمات في فهم ما لا يمكن تصوره. تشرفنا بنشره، وأذهلنا إصرار سلمان على رواية قصته، والعودة إلى العمل الذي يحبه.

آثار حادث الهجوم

كان رشدي قد قال في وقت سابق أن الحادث ترك آثارا لن تمحى، وأنه لن يعود إلى طبيعته تمامًا موضحًا أنه قد فقد عينه ولن تعود كما كانت، كما أن يده تضررت بشدة ولكنها تتعافى بشكل جيد مع الكثير من العلاج، أما الجروح الأخرى فتتحسن بدرجة كبيرة، فضلًا عن حاجته للكثير من العلاج للتعافي من اضطراب ما بعد الصدمة.

وصرح بوقت سابق بأنه يخطط للكتابة عن الهجوم الذي وقع عليه في كتابه التالي لأن ذلك سيساعده على التأقلم معه موضحًا: أحد الأشياء التي أقوم بها هو إيجاد طريقة للكتابة عما حدث، وأيًا كان ما سينشر بعد ذلك، فمن المحتمل أن يكون نصًا حول ذلك، لا أستطيع أن أقول الكثير عن هذا العمل باستثناء أنني أعتزم الكتابة عن هذا الحدث".

سلمان رشدي

ويعد رشدي هو أحد المؤلفين في قائمة التايم لـ100 شخص الأكثر تأثيرًا لعام 2023. وكان آخر أعماله المنشورة رواية بعنوان "مدينة النصر" والتي نشرت بعد أشهر من الهجوم عليه في عام 2022، وتدور أحداثها في جنوب الهند في القرن الرابع عشر، ومن بين أعماله البارزة الأخرى: "أطفال منتصف الليل"، وكيشوت"، و"جوزيف أنطون: مذكرات".