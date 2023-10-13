مدير مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل الاحتفال بمرور 21 عامًا على تأسيسها (فيديو)

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن تفاصيل الاحتفال بمرور 21 عامًا على تأسيسها، وأبرز الفعاليات للاحتفاء بهذا الصرح الثقافي التنويري الكبير.

وقال: "إنه منذ العام الماضي يتم الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس المكتبة، حيث إننا أقمنا احتفالية كبيرة ودعونا فيها عددًا من الشخصيات الذين ساهموا في تأسيس المكتبة، ولكن هذا العام قمنا بدعوة الفريق الذي صمم المكتبة عام 1988".

وأضاف زايد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، أن المكتبة بها أكبر قاعة اطلاع مفتوحة مضاءة بضوء الشمس من الخارج، حيث إن جميع الكتب على الأرفف وليست في المخازن.

أكثر من 2 مليون كتاب

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن لدينا أكثر من 2 مليون كتاب، وقاعدة بيانات تجمع كميات كبيرة من الخرائط، مشيرًا إلى أن المكتبة تعد متحفًا ثقافيًا كبيرًا يتضمن متعلقات الفنانين والرؤساء والزعماء، بالإضافة للآثار التي عُثِر عليها أثناء بناء المكتبة.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن المكتبة بها 4 أدوار أسفلها تحت مستوى سطح البحر، إضافة إلى 7 مراكز بحثية تجعلها مؤسسة أكاديمية تتضمن الأديان والحضارات والاستراتيجيات، منوهًا بأن طوال فترة الصيف نظمت المكتبة معرضًا للكتب وأكثر من 100 حدث ثقافي من ندوات وأمسيات شعرية وحفلات فنية.