أحمد ثروت: كنت أزحف على الأرض حتى أدخل الحمام.. ورفضت مساعدة أحد

قال المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، إن قرار سفره للعلاج بالخارج كان قرار الطبيب المعالج له بمصر.

وأضاف “ثروت”، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "on"، أن المشكلة كانت في أن مرضه نادر وعندما سافر لألمانيا تم سحب عينه من ماء المخ لمعرفة مدى انتشار المرض، مؤكدًا أنه تم سحبها من خلال الفقرة الثالثة والرابعة والفقرة الخامسة والسادسة من العمود الفقري وكانت صعبة جدًا.

اهتمام الإعلامية منى الشاذلي به بفترة مرضه

وتابع، أن الإعلامية منى الشاذلي كانت داعمًا كبيرًا له خلال فترة مرضه وكانت تداوم الاتصال به يوميًا وأسبوعيًا وكان دعائها يصل قلبه وكلماتها تريحه.

وأكد أنه رغم مرضه كان يرفض تمامًا أن يساعده أحد في الدخول للحمام، مشيرًا إلى أنه كان يزحف على الأرض ليعتمد على نفسه، كما كان يرفض نظرة الشفقة رغم أنها مرحة وكان يبتعد عنها.