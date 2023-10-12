حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تتلقى خطاب دعم من المعلمين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى خطابًا من نقابة المعلمين تعلن فيه تأييدها للمرشح الرئاسى، مع إطلاق عدد من المؤتمرات والندوات التوعوية فى كل المحافظات لتوعية جموع المعلمين بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقوقهم الدستورية.

وتعرب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى عن احترامها الكامل وتقديرها الكبير للمعلمين ودورهم العظيم فى بناء النشء، وترحيبها بزيارة نقابة المعلمين الممثلة لجموعهم بمقر الحملة، ومبادرتهم فى إقامة المبادرات التوعوية للمعلمين للمشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى المقبل، مؤكدة أن المشاركة الفعالة فى الانتخابات تعزز مبادئ الديمقراطية وتسهم فى تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمستقبل أفضل.

وأكدت الحملة الرسمية أنها تقدم نفسها كحملة لكل مواطن ومواطنة فى ربوع مصر، وأنها على تواصل مستمر وفعّال مع جميع الجهات والكيانات، حيث تتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميًا وتلتزم بأحكام الدستور والقانون.

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى استقبلت بمقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة، وفدًا من نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين.

وكان فى استقبال الوفد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية ومستشارها القانونى، وفى إطار اللقاء قدّم التحية والترحيب للوفد بزيارتهم مقر الحملة، مؤكدًا أن هناك الكثير الذى يمكن أن نفعله لمعلمينا من خلال حوار شامل يتم الاستماع فيه لمعلمى مصر وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرًا إلى أن ملف التعليم يعد إحدى أهم ركائز الحملة ورؤية المرشح الرئاسى، معبرًا عن تقديره لقيمة المعلم فى المساهمة فى نهضة الأمم، حيث إن التعليم قضية أمن قومى، وهى أساس البناء الصحيح لأى دولة.

من جانبه، أكد وفد نقابة المعلمين أن لديهم الإمكانات اللازمة لتوعية المواطنين، خاصة فئة المعلمين بحقوقهم الدستورية، من خلال المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الدستورية، إذ تحرص النقابة على عمل دورات تدريبية داخل مقر النقابة بفروعها فى المحافظات لرفع الوعى القومى لدى المعلمين.

وواصلت الحملة أيضًا استقبال وفود من ممثلى الكيانات السياسية والنقابية، حيث التقت وفدًا من اتحاد الناشرين المصريين، وقدم لهم المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة، التحية والتقدير، والثناء على دور الاتحاد فى توعية المواطنين بممارسة حقهم الدستورى والمشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى، مؤكدًا أن الحملة تدعو الجميع للالتزام بالضوابط القانونية، حيث إن الحملة تطبق خلال عملها نصوص وروح القانون، وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميًا.

من جانبه، أكد وفد اتحاد الناشرين المصريين أن مهمتهم الأساسية هى بناء الوعى لدى كل فئات الشعب، بالإضافة إلى أنهم ينشرون إصدارات متنوعة تتناول رؤية الدولة المصرية لتعزيز الهوية والوطنية، وأنهم حريصون على طبع كتيب يضم إنجازات الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، وبصدد تنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية للجماهير.

فيما سلّم وفد من حزب الريادة المصرى لقيادات الحملة نماذج التأييدات التى قام الحزب بتجميعها من المصريين المقيمين بالخارج

وأشارت الحملة إلى أنه على الرغم من التقدم بأوراق الترشح مدعمة بنماذج التأييدات، إلا أن الحملة ما زالت تتشرف بتلقى العديد من نماذج التأييد حتى الآن، والذى يمثل نموذجًا فريدًا من التأييد والدعم الوطنى لشخص المرشح عبدالفتاح السيسى.

كما توجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى بالشكر والتقدير والعرفان لكل أبناء الشعب المصرى من جميع محافظات مصر والمصريين بالخارج، الذين حرروا نماذج لتأييد المرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما استقبلت وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية، لليوم الخامس على التوالى، ويأتى ذلك استمرارًا للقاءات المنعقدة مع الجهات والكيانات المختلفة التى تمثل كل طوائف ومكونات المجتمع المصرى.

وقال المستشار محمود فوزى، إن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة المصرية مع تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين والصناعات، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات له مواقف وطنية بارزة ولا يتوانى فى توعية المواطنين والعمال بأهمية المشاركة بالاستحقاقات الدستورية، مضيفًا أن الصناعة من المقومات الأساسية للاقتصاد القومى، مع ضرورة العمل على النهوض بالصناعة وتوطينها، مشيرًا إلى ضرورة الاستماع لمطالب أصحاب الأعمال والعمال، مثمنًا دور القيادة السياسية فى تطوير البنية التحتية، والتى مثلت نقطة التقدم الاقتصادى فى الدولة.

من جانبه، أكد وفد اتحاد الصناعات المصرية اعتزامه الكامل للارتقاء بالصناعة المصرية، مشيدًا بدور المرشح فى دعم الصناعة وحرصه على استقلالية اتحاد الصناعات وإصدار التشريعات التى تدعم النهوض بالاقتصاد المصرى.

وناقش وفد الاتحاد، خلال اللقاء، التحديات التى تواجه الصناعات، مؤكدًا أهمية رفع الوعى لدى العمال بالعملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة الإيجابية الفعالة.