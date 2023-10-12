الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى تستقبل وفد المشيخة العامة للطرق الصوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة وفد المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، الذي رحب بالحضور وتشريفهم مقر الحملة الرسمية، مثمنًا دور المشيخة البارز في المشاركة المشرفة في الأحداث الوطنية ولم تتخلف يومًا عنها، مشيرًا إلى أن الوازع الديني صفة أصيلة في المصريين، وأن المؤمن دائمًا مسئول ومدرك دوره، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بتطوير مقامات آل البيت والأضرحة والمساجد.

من جانبه، أكد وفد المشيخة الصوفية، أن كل القيادات الصوفية لديها حب ودعم غير محدود للوطن، وأنهم يقومون على عمل الكثير من الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين حول ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

وأشار وفد المشيخة، خلال اللقاء، إلى أنهم متابعون ومهتمون بكل ما يحدث على المستويين الداخلي والخارجي، وأن ما يهمهم في المقام الأول هو الاستقرار والأمن لوطننا الغالي، وأن تقاليدهم ومبادئهم مستقرة على أن حب الوطن من الدين، مؤكدين أنهم بجانب الوطن دائمًا.

 

 

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