كيف نحمي أطفالنا من الإصابة بفيروس الالتهاب السحائي؟

يعتبر مرض الالتهاب السحائي أو التهاب السحايا من بين أبرز الأمراض، التي تصيب الطلاب في عمر الطفولة خلال موسم العام الدراسي، ومع بدايات دخول فصل الشتاء، وهو نوع من العدوى والالتهاب، يصيبان السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاغي، والمسماة بالسحايا، وتحدث العدوى به نتيجة العدوى الفيروسية.

الالتهاب السحائي

تحدث الإصابة بالالتهاب السحائي نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيريا، وفطريات، وقد يتم الشفاء منه دون علاج خلال أسابيع، ولكن ليس في كل الحالات لذا قد يتسبب المرض في مضاعفات خطيرة في حالة عدم علاجه، وقد يتسبب في الوفاة في حالة عدم علاجه بالمضادات الحيوية الخاصة به.

أعراض التهاب السحايا

من أهم الأعراض التي تصاحب التهاب السحايا، الأعراض التي قد تصيب الإنسان نتيجة اصابته بالانفلونزا، ومنها الحمى، والصداع الشديد، والنعاس والكسلن ونوبات الصرع والغثيان والقئ، وفقدان الشهية والعطش الشديد، والطفح الجلدي، والحساسية تجاه الضوء، أما بخصوص حديثي الولادة فيمكن اضافة البكاء المتواصل، والعصبية، وقلة تناول الطعام، وانتفاخات في أعلى رأس الطفل، وحدوث تيبس في الجسم والرقبة.

الوقاية من المرض

ولحماية أبنائنا من الإصابة بالتهاب السحايا، يجب اتباع الإجراءات التالية: