الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف نحمي أطفالنا من الإصابة بفيروس الالتهاب السحائي؟

الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي

يعتبر مرض الالتهاب السحائي أو التهاب السحايا من بين أبرز الأمراض، التي تصيب الطلاب في عمر الطفولة خلال موسم العام الدراسي، ومع بدايات دخول فصل الشتاء، وهو نوع من العدوى والالتهاب، يصيبان السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاغي، والمسماة بالسحايا، وتحدث العدوى به نتيجة العدوى الفيروسية.

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الالتهاب السحائي

تحدث الإصابة بالالتهاب السحائي نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيريا، وفطريات، وقد يتم الشفاء منه دون علاج خلال أسابيع، ولكن ليس في كل الحالات لذا قد يتسبب المرض في مضاعفات خطيرة في حالة عدم علاجه، وقد يتسبب في الوفاة في حالة عدم علاجه بالمضادات الحيوية الخاصة به.

أعراض التهاب السحايا

من أهم الأعراض التي تصاحب التهاب السحايا، الأعراض التي قد تصيب الإنسان نتيجة اصابته بالانفلونزا، ومنها الحمى، والصداع الشديد، والنعاس والكسلن ونوبات الصرع والغثيان والقئ، وفقدان الشهية والعطش الشديد، والطفح الجلدي، والحساسية تجاه الضوء، أما بخصوص حديثي الولادة فيمكن اضافة البكاء المتواصل، والعصبية، وقلة تناول الطعام، وانتفاخات في أعلى رأس الطفل، وحدوث تيبس في الجسم والرقبة.

الوقاية من المرض

ولحماية أبنائنا من الإصابة بالتهاب السحايا، يجب اتباع الإجراءات التالية:

  • غسل اليدين جيدًا باستمرار بالماء والصابون، والالتزام بعادات النظافة، وعدم استخدام أدوات الغير.
  • المحافظة  على صحة جهازك المناعي عن طريق الحصول على قسط كافِ من الراحة والتمرين بانتظام واتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.
  • تغطية الفم، عندما تحتاج إلى السعال أو العطاس.
  • الطهي الجيد للحوم والخضروات والدواجن، وخاصة في فترات الحمل ما في ذلك اللحوم المصنّعة واللحوم الباردة على درجة حرارة.
  • تجنب تناول الأجبان مجهولة المصدر، والألبان غير المبسترة.
  • الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة، للوقاية من الأمراض.
مرض الالتهاب السحائي التهاب السحايا موسم العام الدراسي فصل الشتاء الحبل النخاغي

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