الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة: كلمة السيسي عن الأوضاع في غزة حملت حزمة رسائل مهمة

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب

قالت نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي، اليوم، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية جاءت قوية وحاسمة وحملت العديد من الرسائل الهامة للغاية في ظل اشتعال الأوضاع في محيطنا الاقليمي.

أضافت الكاتب، في تصريحات، الخميس، أن كلمة السيسي عن القضية الفلسطينية والأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة في ظل الظروف الحالية، تؤكد على الموقف الثابت تجاه الاشقاء العرب بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

txt

الرئيس السيسى: "أقول للمصريين حافظوا على بلدكم ولا تسمحوا لأحد العبث بها"

txt

الرئيس السيسى فى حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر دائمًا وأبدًا وعلى مدار تاريخها تتبع سياسة واضحة في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية، مشيدة بتأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لن تترك الاشقاء الفلسطينين وأنها تسعى للسلام وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني.

وأكدت نيفين أن الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي تكثف اتصالاتها مع الاشقاء العرب وكافة الأطراف الفاعلة دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة والوصول لمسار تفاوضي لحل الدولتين.

النائبة نيفين الكاتب مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية من منصبها

محمود التهامي: "السيد البدوي" أحد الأئمة الأربعة الذين تُشد لهم الرحال

الرئيس السيسى فى حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

فلسطين حاضرة.. المنتخب الأوليمبى يفوز على الأردن بثلاثية وديًا

عاجل.. قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023.. منتخب مصر يصطدم بـ غانا فى المجموعة الثانية

من فرنسا إلى مصر.. قصة حب خالدة وثقتها زوجة عميد الأدب العربي طه حسين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل