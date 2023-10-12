نائبة: كلمة السيسي عن الأوضاع في غزة حملت حزمة رسائل مهمة

قالت نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي، اليوم، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية جاءت قوية وحاسمة وحملت العديد من الرسائل الهامة للغاية في ظل اشتعال الأوضاع في محيطنا الاقليمي.

أضافت الكاتب، في تصريحات، الخميس، أن كلمة السيسي عن القضية الفلسطينية والأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة في ظل الظروف الحالية، تؤكد على الموقف الثابت تجاه الاشقاء العرب بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر دائمًا وأبدًا وعلى مدار تاريخها تتبع سياسة واضحة في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية، مشيدة بتأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لن تترك الاشقاء الفلسطينين وأنها تسعى للسلام وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني.

وأكدت نيفين أن الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي تكثف اتصالاتها مع الاشقاء العرب وكافة الأطراف الفاعلة دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة والوصول لمسار تفاوضي لحل الدولتين.