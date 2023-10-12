الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حزب "المصريين": تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية إضافة لقدراتنا الوطنية

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

وقال "أبوالعطا"، في تصريحات له، إن تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية يضخ دمًا جديدًا في عروق وشرايين القوات المسلحة، لأنهم قضوا 4 سنوات داخل العسكرية المصرية، تعلموا أصولها، والولاء والانتماء الحقيقي للوطن، فضلًا عن القدرة على مواجهة التحديات بروح قتالية عالية.

وأوضح أن وجود الرئيس السيسي، كقائد أعلى للقوات المسلحة في مثل هذه الاحتفالات، يعطي الثقة لهذا الجيل ويشعره بقيمته ويشحذ قدراته على العطاء.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يعلم جيدا ما تمر به الأمة من مرحلة صعبة تحتاج للوقوف صفا واحدا والتكاتف من أجل عبور تلك المرحلة المهمة من عمر تاريخنا الوطني، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يتحدث بكل صدق وواقعية بشأن التحديات التي تواجه الوطن.

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وأوضح أن وجود الرئيس السيسي في مثل هذه الاحتفالات يحمل رسائل مهمة للشعب المصري؛ للحفاظ على مصرنا الحبيبة ومكتسبات الوطن وأمنه وأمانه من خطر الشائعات التي يروجها أعداء الوطن، مشيرا إلى أن شعب مصر العظيم بكل فئاته وانتماءاته الحزبية والسياسية يعي جيدًا وبدقة الرسائل التي يوجهها الرئيس السيسي للحفاظ على الوطن.

وأكد أن شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم عبر التاريخ لأجل تراب الوطن وسلامة مواطنيه تعجز الكلمات عن إعطائهم حقهم ومكانتهم العظيمة، وتعجز كلمات الشكر عن التعبير للجهود العظيمة والتضحيات الثمينة، التي لا زال رئيس مصر وجيشها يقدمونها في سبيل الوطن المفدي.

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وأشار إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت للشعب المصري ولجيشه الكبرياء، كما أنها جسدت تلاحم الشعب وجيشه في مواجهة المحن والظروف القاسية، واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم اجتياز كل العوائق التي وضعت في طريق هذا الوطن، موضحا أن نصر أكتوبر 1973 أعاد للشعب المصري أرضه وللأمة العربية عزتها وكرامتها، وسيظل إنجازا وطنيا وبطوليا ورمزا للفخر والإعزاز للجيش المصري، الذي خاض أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتب أنصع الصفحات في التاريخ، ليؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة الدرع الواقي لمصرنا الغالية، وسيبقى 6 أكتوبر يوما ملهما للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن، حيث استطاعت القوات المسلحة المصرية في هذا اليوم رفع راية النصر.

ودعا رئيس حزب المصريين، جموع الشعب إلى استلهام روح النصر من ذكرى نصر أكتوبر، لنعبر به كل ما يواجه مصر من تحديات ومخاطر خلال المرحلة الراهنة، مهنئا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع وكافة رجال وأبطال القوات المسلحة الباسلة الساهرة، والتي عطاؤها لا ينبض من أجل حفظ أمن واستقرار البلاد بهذه الذكرى العطرة التي نفخر بها جميعا.

المستشار حسين أبو العطا حزب المصريين تحالف الأحزاب المصرية الكليات العسكرية حرب اكتوبر القوات المسلحة

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