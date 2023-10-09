الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "المصريين": سنقف ضد المتربصين بالدولة لتشويه المشهد الديمقراطى للانتخابات الرئاسية

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا

استنكر المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ما قامت به مجموعة من الأشخاص بنطاق عدة محافظات، بعد أن حرروا  توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بحراك سياسي وديمقراطي غير مسبوق وما زال هناك أشخاص غير مسئولين يحاولون تشويه صورتها بـ”خِسة“ و”نذالة“.

وقال ”أبوالعطا“ في بيان اليوم الإثنين، إن ما قام به هؤلاء المأجورون جُرم كبير في حق الديمقراطية المصرية والاستحقاق الدستوري الذي نحن بصدده، مؤكدًا أن جميع القوى الوطنية ترفض هذا الفعل المشين الذي يحاول النيل من مسار الديمقراطية وتشويه صورتها، فضلًا عن عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة التي قام أساسها على المصداقية والعمل الوطني الحقيقي.

وأضاف أن الأجندات الخارجية الممولة وأذرعها داخل مصر لن تنال من عزيمة وإرادة المصريين مجددًا ولن تستطيع أن تفرض كلمتها الحمقاء مرة ثانية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يأبى أن يعيش في ظلمات الجماعات الإرهابية مرة أخرى ومن يتبعها، حتى وإن كان مرشحًا محتملًا للرئاسة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن من يريد بمصر خيرًا فنحن عون له ومن يريد بها شرًا فنحن اليد التي ستبطش به، مشددًا على أن ما عاشته مصر قبل 2013 كان ماضيًا أسود لن يعود مرة أخرى ولن يحيا أبناء مصر في فوضى وانعدام أمن واستقرار مرة ثانية، مصر ماضية بإذن الله وبقيادة الرئيس السيسي ووحدة أبنائها إلى مستقبل أفضل.

واختتم: نقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية ومن يريد بها خيرًا، ونقف احترامًا وإجلالًا للدور الوطني الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجال الشرطة في الوقوف سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب المصري الأصيل وحقه في عُرس ديمقراطي كبير سيشهد العالم أجمع وكل المؤسسات الدولية على نزاهته، حتى إن لم يَهم الدولة المصرية شهادة العالم، لكن يكفينا فخرًا أن أبناء مصر من يقرروا مصيرهم ولا لأحد وصاية على ”أم الدنيا“.

الدولة المصرية الاستحقاق الدستوري الجمهورية الجديدة الشعب المصري وزارة الداخلية الشهر العقاري

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