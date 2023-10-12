حفل الكليات العسكرية.. الرئيس السيسى: كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول عليه

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الصراع الدائر حاليا بين فلسطين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن الصراعات في المنطقة لا منتصر فيها ولا مهزوم.

وأضاف خلال تشريفه حفل تخرج الكليات العسكرية، بحضور عدد من الوزراء وأهالي الطلاب: "كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه".

وتابع: "مستعدون للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية".

وأكمل: حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي، وجعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية.