الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حفل الكليات العسكرية.. الرئيس السيسى: كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول عليه

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الصراع الدائر حاليا بين فلسطين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن الصراعات في المنطقة لا منتصر فيها ولا مهزوم.

وأضاف خلال تشريفه حفل تخرج الكليات العسكرية، بحضور عدد من الوزراء وأهالي الطلاب: "كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه".

وتابع: "مستعدون للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية".

وأكمل: حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي، وجعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية.

السيسي الرئيس السيسي غزة فلسطين حفل تخرج الكليات العسكرية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يدعو لإعلاء لغة العقل والالتزام بضبط النفس لحل القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

أسماء أوائل خريجى الكليات العسكرية وأنواطهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل