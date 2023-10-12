الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: سعادتى اليوم تبلغ مداها بتخريج أبنائى طلبة الأكاديمية العسكرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سعادته اليوم تبلغ مداها، ونحن نحتفل اليوم معًا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية، مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين على أرضه ومقدرات شعبه.

وتابع، خلال كلمته في حفل تخريج الأكاديمية العسكرية: "هؤلاء اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية في الأكاديمية العسكرية العريقة".

وأردف: "أبنائي أنتم تنضمون إلى خير أجناد الأرض وأعرب عن عظيم التهاني لأسركم الكريمة الذين يحصدون اليوم ثمار ما زرعوه في نفوسكم من قيم ومبادئ وأقدم لهم التحية والواجبة".

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