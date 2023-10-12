الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفد نقابة التطبيقيين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من نقابة التطبيقيين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفِي بداية اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتشريفهم بمقر الحملة.

وأكد المستشار محمود فوزي خلال اللقاء على ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكدًا أن الحملة تعتمد أسلوب الشفافية والعلانية في كل تفاصيل عملها.

وفي السياق ذاته، أثنت نقابة التطبيقين على مشروعات التنمية التي شهدتها الحملة خلال السنوات الماضية، مشيرين أن النقابة لديها وعى كبير بهذا الاستحقاق الدستوري، وأنه سوف يتم عمل الكثير من الندوات والفعاليات لتعزيز توعية المواطنين حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.