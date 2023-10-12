ساكالا وداكا يقودان هجوم منتخب زامبيا أمام مصر وديًا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زامبيا، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام منتخب مصر وديًا استعدادًا لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الزامبي على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات خلال معسكر المنتخب بفترة التوقف الدولي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية بعد تصدره المجموعة الرابعة من التصفيات التي تضم غينيا ومالاوي وإثيوبيا، برصيد 15 نقطة.

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تشكيل زامبيا لمباراة منتخب مصر

حراسة المرمى: فرانسيس مواناسا.

خط الدفاع: كابوي- موسوندا- سونزو- لوكا باندا.

خط الوسط: كابومبو- دومينيك- كينجز كانجوا.

خط الهجوم: فرانشيسكو مويبي- باتسون داكا- لوبامبو.

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا

يلتقى منتخب مصر مع نظيره الزامبى فى تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية والتى تحتضن معسكر المنتخب الوطنى حتى السابع عشر من اكتوبر الجارى، فى إطار تحضيرات منتخب مصر لمنافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك، وبطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار فى الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة مصر وزامبيا على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورت اتش دى 1، كما تنقل مجموعة قنوات أبوظبى الرياضية المباراة على الهواء مباشرة.

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تشكيل منتخب مصر لمواجهة زامبيا وديًا

محمد الشناوي فى حراسة المرمى.

محمد هاني وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح فى الدفاع.

طارق حامد وحمدي فتحي ومحمد النني فى وسط الملعب.

محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم.