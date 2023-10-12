الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خطة مصر لزيادة إنتاج وتصدير الفوسفات.. هل تصبح مركزًا عالميًا؟

فوسفات
فوسفات

تعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الفوسفات على الساحة العالمية، حيث تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في مجال إنتاج الفوسفات الخام.

خطة مصر لزيادة إنتاج وتصدير الفوسفات

ويلعب قطاع التعدين دورًا بارزًا في الاقتصاد المصري، حيث تمتلك مصر موارد ضخمة من الفوسفات، توزعت في مناطق ومحافظات متعددة بالبلاد، منها "أبوطرطور بالوادي الجديد، والبحر الأحمر، إدفو والسباعية ووادى الشغب بمحافظة أسوان، وادى النيل، القصير، سفاجا"، والعديد من المواقع الأخرى.

نحو استراتيجية 2030.. مفاوضات مكثفة وفرص استثمارية ضخمة بقطاع التعدين

بنية تحتية واستقرار سياسى.. أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع التعدين

هيئة الثروة المعدنية

في العام الماضي، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتكليف هيئة الثروة المعدنية بالتأكيد والتقييم السريع لاحتياطي الفوسفات في مصر، هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بهدف تلبية الاحتياجات المحلية في الزراعة وزيادة التصدير لتلبية الاحتياجات العالمية وتعزيز العملات الأجنبية.

تأكيد احتياطي الفوسفات

وتعمل حاليًا شركات التعدين المصرية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية على تأكيد الاحتياطي بواسطة أجهزة حفر متخصصة، بهدف تحقيق هدف طموح يصل إلى 90 مليون طن من الفوسفات خلال الفترة القادمة.

مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية

وفقًا للتعليمات الحكومية، من المقرر تقييم هذه الاحتياطات خلال عام 2023، مع إطلاق مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بهدف زيادة التصدير وتلبية الاحتياجات العالمية للفوسفات، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتوفير فرص عمل.

30 مليار طن من الفوسفات

وبناءً على الاحتياطي الجيولوجي غير المؤكد، يقدر وجود ما يزيد عن 30 مليار طن من الفوسفات في مصر، حيث تتجاوز إنتاج مصر السنوي من الفوسفات 6 ملايين طن، وتُصدر أكثر من 3.5 مليون طن منها إلى أكثر من 12 دولة أجنبية، من ضمنها أستراليا، فرنسا، بولندا، إيطاليا، تركيا، لبنان، رومانيا، إسبانيا، ماليزيا، الهند، البرازيل، وإندونيسيا.

تسعى وزارة البترول في مصر جاهدة إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الثروات المعدنية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات جديدة، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

 إلى جانب صناعة الأسمدة الفوسفاتية، يستخدم الفوسفات أيضًا في صناعات أخرى مثل الأدوية والمنظفات والمبيدات الحشرية، وفي صناعة الزجاج والسيراميك وصناعة الحديد والصلب.

الفوسفات مصر قطاع التعدين أبوطرطور إنتاج الفوسفات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل