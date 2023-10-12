رئيس مدينة المنيا: رصف طرق وإنارة عامة ورفع كفاءة النظافة (صور)

أكد اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 تتضمن أعمال رصف طرق وإنارة عامة وتطوير الميادين ورفع كفاءة منظومة النظافة وكفاءة ديوان الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال جلسة التشاورالعامة التي عقدت تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور رئيس مدينة المنيا ونجلاء حمدى مدير خدمة المواطنين وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام والدكتور هانى عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ والدكتورة أمنية، رجب عضو مجلس النواب وأشرف الأحمداوى عضو مجلس النواب ورؤساء القرى والأحياء والعمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأضاف رئيس المدينة أننا جميعا نستمد قوتنا وعزيمتنا من انتصارات أكتوبر المجيدة وتكون ذكرى الانتصارات بمثابة دفعة للأمام نحو البناء والعمل والتقدم وتم استعراض الخطة السابقة وما تم بها من أعمال، لافتًا إلى أنه تم تحديد 99.5 مليون جنيه لخطة العام المالى 2024/2025، لافتًا إلى الخطة تتضمن محولات كهرباء وإنارة عامة ورصف الطرق وتطوير الميادين ورفع كفاءة منظومة النظافة بمعدات جديدة ورفع كفاءة ديوان الوحدة المحلية بالمنيا.

خلال الجلسة ناقش رئيس المركز مع العمد والمشايخ والمواطنين ورؤساء القرى والأحياء متطلبات كل قرية من أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية بكل قرية وتمهيد وانشاء طرق بديلة لمدخل قرية صفط الشرقية وطريق طراد النيل بزاوية سلطان وتمهيد وإنشاء طريق من مدخل طهنا الجبل حتى الصحراوى الشرقى وأعمال الإنارة من تركيب أعمدة إنارة وكشافات ودعم بعض القرى بمحولات كهرباء واستكمال وإنشاء شبكات الصرف الصحى.

وأشار أهالى وعمد الوحدة المحلية بقري بنى محمد سلطان ونزلة حسين لمشكلة الضعف الشديد للمياة بتزويد طلمبات سحب للمياة وعن الرى تبطين بعض الترع الرئسية فى بعض القرى وإحلال وتجديد بعض مراكز الشباب بالقرى، لحرص الدولة والقيادة الرشيدة على التعاون الفعال والمشاركة بين القيادات التنفيذية بالمحافظة وبين القيادات الشعبية والمجتمع المدنى والمواطنين لكى نكون يدا واحدة فى البناء.