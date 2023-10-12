عرض بالمعدات والآلات التي شاركت في حرب أكتوبر أمام الرئيس السيسي

قدم عرض للمعدات العسكرية التي شاركت في حرب أكتوبر عام 1973، في احتفالات بتخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عرض المعدات العسكرية

وظهرت خلال العرض المعدات العسكرية، وهي محمولة على سيارات خاصة تم إعدادها للاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد ومزينة بعلم مصر، ومحاط به عدد قليل من الجنود الذين يقومون بأداء تحية العلم.

كما شارك في العرض أعلام الدول العربية التي ساعدت في حرب أكتوبر وذلك على نغمات أغنية "وطني حبيبي".