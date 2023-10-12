محمد سليمان عبدالمالك: "صوت وصورة" قصة إنسانية تُناقش العديد من قضايا المجتمع

قال المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، إن مسلسل "صوت وصورة" يعتبر قصة إنسانية تتضمن العديد من الشخصيات، وتناقش قضايا مختلفة ومشاكل تواجه أفراد المجتمع ويسعون لحلها، رافضًا حصر العمل الدرامي الذي يكتبه تحديدًا بقضية واحدة بعينها.

وأضاف "عبدالمالك" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المسلسل عمل اجتماعي تشويقي يحمل خطوط انسانية متداخلة ومتشابكة، مؤكدًا أن غرضه الأساسي من المشاركة في أعمال الـ"أوف سيزون" مثل مسلسله "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، هو التحدي بعمل خارج الموسم الرمضاني لإثبات أن نجاح الأعمال لا يقتصر على مواسم بعينها.

وأشار عبد المالك إلى أنه يرى عرض الأعمال التليفزيونية خارج الموسم الرمضاني أفضل من حصرها بشهر واحد فقط ومنافسة 40 عملا فنيا في وقت واحد؛ مما يسبب تشتت المشاهد وازدحام الموسم، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور، مؤكدًا أنهم لم يتبق لهم سوى مشاهد قليلة على الانتهاء من تصوير العمل بالتزامن مع عرضه عبر dmc.

يعد مسلسل صوت وصورة من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز، ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، وأوشك صناع العمل على الانتهاء من كافة مشاهده، حيث يكثف المخرج ساعات التصوير، بالإضافة إلى متابعته لمراحل المونتاج مباشرة، لعرضه بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.